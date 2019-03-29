Опубликован полноценный трейлер американского сериала «Чернобыль»

В сети появился полноценный трейлер исторического мини-сериала «Чернобыль», первая серия которого выйдет в США и Великобритании 6 мая. Видео опубликовано в официальном YouTube-аккаунте телеканала HBO.
Состоящий из пяти эпизодов проект расскажет о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Согласно синопсису, в сериале речь пойдет о «храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы».
Весной 2018 года стало известно, что главные роли в «Чернобыле» сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Кроме того, в проекте примут участие Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли. Создателем сериала выступит Крейг Мазин, написавший сценарии к таким картинам, как «Без чувств», «Супергеройское кино» и «Человек-ракета».