В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британскую исследовательскую группу Forensic Architecture.

Авторы доклада использовали машинное обучение для быстрого просмотра около 2500 часов видео из YouTube, а также спутниковые снимки в поисках уличающих Россию кадров. В частности, утверждается, что попавший на фото танк Т-72Б3 имелся на вооружении только у российской армии.

Доказательства будут приложены к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями ВСУ, МВД Украины и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сперва занявшие значительную часть города, затем оказались окружены и в результате прорыва понесли крупные потери — главная военная прокуратура Украины насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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