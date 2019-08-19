В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) использовало в боях под Иловайском исключительно трофейную технику. Об этом заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс».

По его словам, танковые подразделения республики формировались на основе украинской трофейной техники, российские танки в сражениях не применялись. «Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс», — отметил Басурин.

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Также замначальника управления народной милиции ДНР подтвердил, что под Иловайском применялись танки Т-72, поскольку они были на вооружении украинской армии. «На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой, например, под Артемовском. И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль», — добавил он.

Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года. В частности, утверждается, что попавший на фото танк Т-72Б3 имелся на вооружении только у российской армии.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями ВСУ, МВД Украины и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением ДНР с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сперва занявшие значительную часть города, затем оказались окружены и в результате прорыва понесли крупные потери — главная военная прокуратура Украины насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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