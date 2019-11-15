Британия опровергла вмешательство России в свою политику

Нет никаких свидетельств того, что Россия вмешивалась в политический процесс в Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в эфире BBC Radio 5 Live. Разговор с политиком транслировался онлайн на сайте телеканала «Би-би-си».

«Свидетельств этому нет», — ответил глава британского правительства на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщал телеканал в начале ноября, от Джонсона ждут публикации так называемого российского доклада, посвященного возможному вмешательству российских властей в выборы в Великобритании.

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Документ был закончен в марте текущего года, но правительство отложило его публикацию, ранее назначенную на 28 октября.

Предполагается, что речь в нем идет о вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году, а также в парламентские выборы в 2017-м.

Отношения между странами испортились после того, как весной 2018-го в британском Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сразу после случившегося Британия обвинила Россию в причастности к преступлению. Москва отвергает все обвинения и указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

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