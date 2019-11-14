Украина отказалась быть разменной монетой в политике США

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что украинские политики попросили США не использовать страну как разменную монету. Его слова приводит украинская служба «Би-би-си».

Дипломат напомнил о том, как Украину пытались обвинить в попытках вмешательства в выборы президента США. «Я не думаю, что мы играли какую-то роль, но некоторые ошибки, которые были сделаны, позволили использовать нас как некий объект в этих скандалах», — сказал он.

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«К большому сожалению, мы являемся такой монетой сейчас, и мы стараемся как министерство выкарабкаться из этого. Мы просим каждый раз не использовать нас как разменную монету. И это неоднократно говорил президент [Владимир] Зеленский», — подчеркнул министр.

По его словам, Украина стремится иметь поддержку со стороны обеих американских партий, Демократической и Республиканской, и хочет иметь поддержку со стороны США вне зависимости от того, к какой политической силе принадлежит президентская администрация.

В конце сентября Рудольф Джулиани, адвокат американского лидера Дональда Трампа, заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в ход выборов 2016 года. Это прямые показания свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы.

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Уголовное дело о вмешательстве Киева в американские выборы ведет Государственное бюро расследований (ГБР). Основанием для начала производства стали показания депутата Верховной Рады Бориса Розенблата, который рассказал, что директор НАБУ передал штабу Клинтон «черную бухгалтерию» Партии регионов Виктора Януковича. В документах содержался компромат на начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с политической силой до Евромайдана. Это стало поводом для его отставки.

Кроме того, существует запись голоса Сытника, который якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с Полом Манафортом, чтобы привести к победе Хиллари Клинтон.

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