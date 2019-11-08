США захотели лишить Киев «поддержки с тыла»

Американское правительство может отменить должность специального представителя США по Украине, которая остается вакантной после ухода Курта Волкера. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Все полномочия спецпредставителя, скорее всего, перейдут другим чиновникам Госдепартамента, которые уже занимались Украиной. При этом источники заявили, что американскому правительству будет сложно осуществить замену: «Трудно найти кого-то, кто согласится приступить к должности хотя бы на расстоянии трехметровой палки».

Главная проблема в том, что на причастных к украинскому направлению американской политики оказывают давление, пишет Foreign Policy. Чиновники дают показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, и на них пытаются повлиять юристы Госдепа.

Кроме того, должность была неоплачиваемой и подразумевала неполный рабочий день. При этом одна из основных обязанностей спецпредставителя США по Украине — быть посредником на переговорах, в том числе с Россией, по урегулированию конфликта на востоке страны.

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Foreign Policy отмечает, что упразднение должности лишит Киев «поддержки с тыла», которую обеспечивал Вашингтон. «Этот шаг вполне ожидаем: присутствие США в переговорах по Донбассу практически нулевое», — отметила директор киевского центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

Ранее возможным преемником Волкера считали 72-летнего экс-сотрудника ЦРУ Майкла Костива.

Курт Волкер занимал свой пост с июля 2017 года и подал в отставку 27 сентября 2019-го. Предположительно, это произошло из-за того, что именно он организовал встречу Руди Джулиани — личного адвоката американского лидера Дональда Трампа — с помощником украинского лидера Андреем Ермаком. Джулиани подозревают в том, что он был заинтересован в расследовании Киевом дела против сына американского политика Джо Байдена. Последнего называют основным оппонентом Трампа на выборах 2020 года.

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