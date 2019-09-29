Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, Волкер совмещал дипломатическую деятельность с работой в лоббистской компании BGR Group и институте McCain Institute. Последний сотрудничал с компанией Raytheon, которая производит противотанковые ракетные комплексы Javelin. Вопрос поставок этого оружия неоднократно обсуждался представителями Киева и Вашингтона.

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Politico отмечает, что Волкер стал активно продвигать идею оказания военной помощи Украине сразу после своего назначения на пост спецпредставителя в Киеве. Также американский дипломат высказывался за поставки Javelin на Украину. Из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company Госдепартамент США может начать расследование деятельности своего бывшего спецпредставителя, резюмирует издание.

Об отставке Волкера стало известно 28 сентября. По информации телеканала CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Власти США пока не подтвердили отставку Волкера.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал отставку дипломата тревожной новостью. По его словам, с Волкером все в стране чувствовали себя более уверенно.

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