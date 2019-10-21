На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США

На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NewsOne.

Дело было снова открыто на заседании Печерского районного суда Киева. Его фигурантами являются руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и его подчиненные.

Материалы по теме Украинский тупик Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву

В конце сентября адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в ход выборов 2016 года. Это прямые показания свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы.

Позже о наличии доказательств по делу заявил и бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко. При этом он подчеркнул, что, согласно украинским законам, действия главы НАБУ не являются преступлением.

Уголовное дело о вмешательстве Киева в американские выборы ведет Государственное бюро расследований (ГБР). Основанием для начала производства стали показания депутата Верховной Рады Бориса Розенблата, который рассказал, что директор НАБУ передал штабу Клинтон черную бухгалтерию Партии регионов Виктора Януковича. В документах содержался компромат на начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с политической силой до Евромайдана. Это стало поводом для его отставки.

Кроме того, существует запись голоса Сытника, который якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с Полом Манафортом, чтобы привести к победе Хиллари Клинтон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!