Главного украинского борца с коррупцией заподозрили в работе против Трампа

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщает «Страна.ua».

Глава НАБУ вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им должностных полномочий — возможном вмешательстве в выборы президента США. Допрос пройдет 10 мая.

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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США в конце марта. Расследование основывалось на заявлении депутата Верховной Рады Бориса Розенблата о передаче директором НАБУ так называемой черной бухгалтерии украинской Партии регионов штабу Хиллари Клинтон. Эти документы стали причиной отставки начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Кроме того, существует запись голоса Сытника. На ней он якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с Полом Манафортом, чтобы привести к победе Хиллари Клинтон.

Комментируя ситуацию, директор Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что разговаривал с Сытником на эту тему. «Если он (Сытник — прим. "Ленты.ру") действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно. У меня с ним в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари?" ответа не было», — сказал он.

В январе 2019 года украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила Сытника и депутата Верховной Рады Сергея Лещенко в намеренном вмешательстве в американские выборы. По словам политиков, правоту этих обвинений признал суд Киева.

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