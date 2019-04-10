В США рассказали о вмешательстве украинцев в американские выборы

Американские власти не хотят расследовать попытки украинских чиновников вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в эфире телеканала FOX News 8 апреля рассказал вице-президент американского издания The Hill Джон Соломон.

По его словам, у украинцев есть весьма серьезные доказательства. Это в том числе письма двух сотрудников местных правоохранительных органов с признаниями в попытке повлиять на американские выборы.

Кроме того, у них есть запись голоса главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. На ней он якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, чтобы привести к победе Хиллари Клинтон. Также есть свидетельства того, что работающие в Вашингтоне украинские чиновники передавали предвыборному штабу Клинтон информацию о якобы существующих связях Трампа с Россией, рассказал Соломон.

Несмотря на убедительность этих доказательств, американское правительство не дало украинским чиновникам возможности передать их в США, подчеркнул журналист. Некоторым из них, к примеру, просто не дали визу в американском посольстве в Киеве, а затем человек, который должен был передать документы американской стороне, перестал выходить на связь.

В конце марта в США завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному вмешательству России в выборы на стороне Дональда Трампа. Следствию не удалось найти каких-либо доказательств, поэтому президенту не были предъявлены обвинения.

Еще в январе 2019 года украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила Сытника и депутата Верховной Рады Сергея Лещенко в намеренном вмешательстве в американские выборы. По словам политиков, правоту этих обвинений признал суд Киева.

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