Трамп прокомментировал расследование о связях с Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал о большом докладе, который его адвокаты готовят в ответ на еще не опубликованные результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятницу, 7 декабря.

«Неверно сообщалось, что [адвокат] Руди Джулиани и другие не подготовят ответ на доклад Мюллера. Это фейковая новость», — говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что сейчас готово уже 87 страниц ответного документа. В то же время он не может быть закончен, «пока мы не увидим итоговый доклад по охоте на ведьм», написал Трамп.

The Independent отмечает, что Мюллер в ближайшее время, вероятно, расскажет новые детали своего расследования. Это связано со сроками по делам бывшего адвоката президента Майкла Коэна и экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Коэн 29 ноября неожиданно явился в суд Нью-Йорка и признался, что лгал о связях Трампа с Россией.

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6 декабря президент США назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией.

Мюллер с 2017 года ведет дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Первые результаты ожидаются в 2019 году. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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