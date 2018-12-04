Соратник Трампа вел переговоры о выдаче Ассанжа США

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт вел переговоры с Эквадором о возможной выдаче американской стороне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, в 2017 году юрист побывал в Эквадоре, где пытался предложить свои услуги Ленину Морено, выигравшему выборы главы государства. Отмечается, что соратник Трампа хотел заниматься сделкой по инвестициям Китая в эквадорскую энергосистему, но переговоры свернули к обсуждению судьбы Ассанжа.

В итоге Морено говорил с Манафортом о возможности выдачи основателя WikiLeaks в США в обмен на уступки, в частности списание госдолга. Сообщается, что политконсультант полагал, что сможет помочь с подобной сделкой. Однако после начала спецрасследования о вмешательстве России в выборы США, фигурантом которого стал Манафорт, переговоры окончились безрезультатно.

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Как указывал представитель Манафорта, именно Морено затронул вопрос Ассанжа и рассказал о своем желании убрать его из посольства Эквадора в Великобритании. При этом американец просто «послушал, но не давал никаких обещаний».

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В августе суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. Против Манафорта также были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, заговоре против США.

Основатель WikiLeaks в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации. В октябре 2018-го он заявил, что готов сдаться британским властям, если получит от них письменное заверение того, что его не экстрадируют.

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