Ассанж назвал условия капитуляции перед британскими властями

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сдаться британским властям, если получит от них письменное заверение того, что его не экстрадируют. Об этом рассказал адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа, передает РИА Новости.

«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны… Если это условие будет выполнено, то Ассанж предстанет перед британским правосудием», — сказал Поведа.

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В октябре Ассанж подал в суд на посольство Эквадора в Великобритании после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению. В частности, от мужчины потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств.

Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора уже более пяти лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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