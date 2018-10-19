Ассанж решил засудить укрывающее его посольство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж решил подать в суд на посольство Эквадора в Лондоне, в котором он живет последние шесть лет. Об этом сообщили представители организации, передает The Independent.

Мужчина намерен разбираться из-за нарушения его «основных прав и свобод». Отмечается, что объявление последовало всего через несколько дней после того, как дипмиссия составила девятистраничный документ, описывающий нормы поведения, которые 47-летний Ассанж должен соблюдать на ее территории.

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В частности, от мужчины потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств. Указывалось, что, если основатель WikiLeaks проигнорирует требования, его лишат убежища и передадут властям Великобритании. В обратном случае ему могут восстановить доступ в интернет.

В начале 2018 года посольство намеревалось выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены.

Основатель WikiLeaks в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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