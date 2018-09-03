Соратник Ассанжа пропал в Норвегии

Норвежская полиция начала расследование исчезновения соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и специалиста по кибербезопасности Арьена Кампхёйса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

По его данным, пока правоохранительные органы не имеют понятия, где может быть пропавший голландец. Кроме того, официально стражи порядка не могут запросить местонахождение его телефона, поскольку он объявлен в розыск в Нидерландах, а не в Норвегии.

О пропаже первоначально сообщила в Twitter его знакомая. К поиску Кампхёйса подключилась и WikiLeaks, в которой его исчезновение назвали странным.

Как сообщили в организации, в последний раз мужчину видели в городе Будё в северной части Норвегии 20 августа, когда он покидал отель. На 22 число у него был авиабилет с вылетом из Тронхейма, расположенного в центральной части страны. «Поезд между ними едет примерно 10 часов, что дает право предположить, что он пропал в течение этого времени в Будё, в Тронхейме или в поезде», — говорится в сообщении.

Кампхёйсу 47 лет, его рост — 178 сантиметров. Обычно он носит черную одежду и передвигается с черным рюкзаком. Отмечается, что он заядлый путешественник. По неподтвержденным данным, его могли видеть в норвежском Олесунне или датском Рибе.

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