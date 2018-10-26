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Непонятный диалект помешал Ассанжу выступить в суде

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Джулиан Ассанж

Дату суда по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против посольства Эквадора перенесли, поскольку он не мог разобрать, что говорил переводчик. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Для выступления журналиста в эквадорском суде была организована онлайн конференция в Skype, так как он не может покидать посольство страны в Лондоне. Однако австралиец Ассанж не понимал, что говорит переводчик-англичанин, из-за разницы в диалектах. Судья Карина Мартинез постановила, что показания истца должны быть переведены верно, и перенесла слушание на другой день.

Ассанж подал в суд на посольство Эквадора в Великобритании после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению. В частности, от мужчины потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств.

Указывалось, что, если основатель WikiLeaks проигнорирует требования, его лишат убежища и передадут британским властям. В обратном случае ему восстановят доступ в интернет. Сам он посчитал эти требования «нарушением своих основных свобод».

Журналист проживает в посольстве Эквадора уже более пяти лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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