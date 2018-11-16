США собрались вершить суд над Ассанжем

Министерство юстиции США готовится предъявить обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Минюст надеется, что суд будет проходить в США. Предполагается, что его обвинят по статье о шпионаже.

Также отмечается, что в течение последних лет прокуроры обсуждали обвинения, которые они потенциально могут предъявить Ассанжу. Адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил, что у него нет сведений о работе прокуроров. «Преследование кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасающим и опасным прецедентом», — сказал он.

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В октябре Ассанж заявил, что готов сдаться британским властям, если получит от них письменное заверение того, что его не экстрадируют.

Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора уже более пяти лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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