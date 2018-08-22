Соратника Трампа признали виновным по восьми пунктам обвинения

Присяжные признали бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о пунктах, связанных с нарушением налогового и банковского законодательств, а также сокрытием зарубежных счетов в банках. По остальным пунктам единогласное решение не принято.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, а также уклонялся от уплаты налогов. Кроме того, его подозревают в отмывании денег и заговоре против США.

В июне 2018 года появилась информация, что компания, подконтрольная Манафорту и его супруге, получила кредит на 10 миллионов долларов от российского бизнесмена Олега Дерипаски. В судебных документах также уточняется, что Дерипаска оказывал финансовую поддержку консалтинговым проектам Манафорта на Украине в 2005-2006 годах.

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