Главу избирательной кампании Трампа отправили в тюрьму

Бывшего главу избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта взяли под стражу. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение принял федеральный судья Соединенных Штатов после того, как специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил подозреваемому обвинения в даче ложных свидетельских показаний.

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Суд постановил, что арестованный не может быть освобожден под залог. Судебный процесс должен начаться в сентябре. До вынесения решения о взятии под стражу Манафорт находился под домашним арестом в штате Вирджиния.

Мужчина обвиняется в противодействии правосудию. По данным следствия, «он намеренно и сознательно пытался подкупить двоих людей (имена не уточняются) с целью повлиять, отложить и сделать невозможным дачу показаний в рамках официального расследования». Следствие также требовало конфискации его имущества.

В начале июня появились новые данные о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Новым фигурантом дела стал 48-летний россиянин Константин Килимник. Следствие считает, что с 2005 года Килимник работал на Манафорта и возглавлял киевский офис компании политтехнолога, а также занимался лоббизмом в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, которую тот возглавлял. Вместе с Манафортом и еще одним политтехнологом Килимник получил за это более 75 миллионов долларов.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти. Таким образом они якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В России все подобные обвинения категорически отрицают.

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