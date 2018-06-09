Появились новые данные о вмешательстве России в американские выборы

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер назвал нового подозреваемого в рамках расследования возможного российского вмешательства в выборы президента США. Им стал 48-летний россиянин Константин Килимник, сообщает «Русская служба Би-би-си». Отмечается, что мужчина является шестым фигурантом этого дела и может оказаться одной из его ключевых фигур.

Следствие считает, что с 2005 года Килимник работал на Пола Манафорта (бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа) и возглавлял киевский офис компании политтехнолога, а также занимался лоббизмом в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, которую тот возглавлял. Вместе с Манафортом и еще одним политтехнологом Килимник получил за это более 75 миллионов долларов.

Отдельными пунктами обвинения вынесена совместная деятельность Килимника и Манафорта с февраля по апрель 2018 года. В частности, политтехнологи обвиняются в противодействии правосудию. По данным следствия, «они намеренно и сознательно пытались подкупить двоих людей (имена не уточняются) с целью повлиять, отложить и сделать невозможным дачу показаний в рамках официального расследования».

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Следствие, в частности, требует конфискации имущества Манафорта и Килимника.

Сообщается, что у россиянина беглый английский, на котором он говорит почти без акцента, он работал в Швеции — в компании, занимающейся экспортом оружия, а также в представительстве Международного республиканского института в Москве. Несмотря на наличие российского гражданства, мужчина родился на востоке Украины.

Килимник и Манафорт познакомились в начале 2000-х, их представил друг другу Фил Гриффин — давний соратник политтехнолога. Манафорт, в свою очередь, называл Килимника «своим русским мозгом». Официально россиянин перестал работать на американца после бегства Януковича в Россию в 2014 году.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти. Таким образом они якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В России все подобные обвинения категорически отрицают.

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