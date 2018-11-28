Ассанж расстался со своим котом из-за угроз

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вынужденно отдал своего кота Мичи родственникам. Об этом сообщила редактор сайта Justice 4 Assange Ханна Йонассон в своем Twitter-аккаунте.

«Эквадор пригрозил посадить кота Ассанжа в клетку. Оскорбленный угрозой, он попросил своих адвокатов забрать его в безопасное место», — написала она, отметив, что на данный момент питомец живет у его родственников.

В октябре Ассанж подал в суд на посольство Эквадора в Великобритании после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению. В частности, от мужчины потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств.

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Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора уже более пяти лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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