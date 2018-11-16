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В США проговорились об обвинениях в адрес Ассанжа

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Джулиан Ассанж

Генпрокуратура США случайно обнародовала документы, указывающие на то, что Джулиану Ассанжу уже предъявлены обвинения. Об этом сообщает The Washington Post.

Обвинения планировалось держать в секрете до момента ареста Ассанжа. Об этом стало известно из материалов не связанного с ним дела.

«В связи с искушенностью обвиняемого и публичностью дела, никакая другая процедура не сможет защитить конфиденциальность того факта, что Ассанжу уже предъявлены обвинения», — говорится в стенограмме выступления помощника генпрокурора Келлена С. Дуайера. В нем Дуайер, который также занимается делом Ассанжа, просит оставить эту информацию засекреченной.

Ранее стало известно, что Минюст США готовится предъявить создателю WikiLeaks обвинения. Предполагается, что его будут судить по статье о шпионаже. Новость прокомментировал адвокат Ассанжа Барри Поллак. «Преследование кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасающим и опасным прецедентом», — заявил он.

Ассанж находится в бегах после публикации им секретных документов Пентагона. Несмотря на то, что в США ранее не подтверждали и не опровергали информацию об обвинениях в его адрес, он уже более пяти лет скрывается от американских властей в эквадорском посольстве в Лондоне. За это время Эквадор потратил на его безопасность не менее пяти миллионов долларов.

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