На Украине признали вмешательство своих политиков в американские выборы

Суд Киева признал факт вмешательства украинских политиков в выборы президента США в 2016 году. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционной платформы — За жизнь», опубликованном на ее официальном сайте.

Установлено, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и депутат Верховной рады Сергей Лещенко распространили данные о наличии имени Пола Манафорта в списках «черной бухгалтерии Партии регионов» из материалов досудебного расследования.

«Судом установлена причинно-следственная связь между действиями Сытника и Лещенко и уходом Пола Манафорта с поста руководителя штаба кандидата в президенты США», — говорится в сообщении.

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Кроме того, действия Сытника и Лещенко попали под статью Уголовного кодекса Украины об ограничении разглашения данных досудебного расследования. «Обращаю особое внимание, что вину за вмешательство в избирательные процессы США возлагают не на Лещенко и Сытника, а на государство Украина в целом», — процитировали в заявлении слова руководителя общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. Его обвиняют в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, а также контактах с российскими высокопоставленными лицами с целью повлиять на избирательный процесс в США.

22 августа суд признал его виновным по восьми из 18 пунктам обвинения: нарушение налогового и банковского законодательства и сокрытие зарубежных счетов в банках.

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