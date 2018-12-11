Подсчитаны контактировавшие с Россией соратники Трампа

По меньшей мере 16 соратников президента США Дональда Трама имели контакты с Россией во время его предвыборной кампании. Список, основанный на открытых источниках, опубликовал CNN.

Речь идет о личных встречах, телефонных звонках, обмене сообщениями, электронными письмами и видеозвонками. Как отмечает телеканал, после избрания Трампа президентом все фигуранты списка категорически отрицали любые контакты с Россией.

Первым в списке значится бывший глава предвыборного штаба президента Пол Манафорт: в 2016 году он встречался с россиянами, которые, предположительно, имели компромат на Хиллари Клинтон. Второй — высокопоставленный член штаба Рик Гейтс, который имел контакты с Константином Климником, якобы имеющим связи в российской разведке. Третий — бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн: во время кампании обменивался телефонными звонками с бывшим чрезвычайным и полномочным послом России в США Сергеем Кисляком.

За ними следуют сын Трампа Дональд Трамп-младший, советник президента США Джаред Кушнер, члены избирательного штаба Трампа Джордж Пападопулос, Джи-Ди Гордон, Роджер Стоун, Майкл Капуто и Картер Пейдж, бывший генпрокурор Джефф Сешнс, чиновник Ави Берковиц, бывший адвокат президента Майкл Коэн, советник и дочь Иванка Трамп, а также деловой партнер Феликс Сэтер.

29 ноября Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году. Согласно документу, нет доказательств того, что деловые отношения республиканца до начала кампании стали основой для связей с Москвой во время самой президентской гонки.

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