В расследовании «российского дела» Трампа обнаружили подлог

Юрист ФБР оказался фигурантом расследования после того, как стало известно о его предполагаемом вмешательстве в документы, касающиеся наблюдения за предвыборным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Сообщается, что он, возможно, внес существенные изменения в бумаги по поводу слежки за одним из советников в кампании Трампа. Как отмечает издание, этот факт может укрепить мнение, которое продвигает администрация Трампа: что при расследовании его возможных связей с Россией ФБР допустило нарушения.

Неизвестно, насколько серьезными были изменения, внесенные в документ. Ожидается, что эта информация будет раскрыта в докладе, который готовит генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц. О том, что власти будут расследовать законность слежки за Трампом, стало известно еще в мае текущего года.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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