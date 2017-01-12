Минюст проведет внутреннее расследование действий ФБР в ходе выборной кампании

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц объявил, что его ведомство начнет расследование действий, предпринятых в преддверии выборов в ноябре министерством, а также входящим в его структуру ФБР. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В частности, предстоит определить, не были ли нарушены установленные принципы действиями директора ФБР Джеймса Коми, который информировал общественность и Конгресс насчет хода расследования в отношении бывшего госсекретаря, кандидата на пост президента от демократов Хиллари Клинтон.

По словам Хоровица, начав расследование, ведомство таким образом отреагировало на многочисленные запросы Конгресса, различных организаций и общественности.

12 ноября, вскоре после выборов, на которых Клинтон уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу, она обвинила Коми в своем поражении. За несколько дней до голосования директор ФБР поднял вопрос о ее служебной переписке на посту госсекретаря. Данное решение, по ее мнению, стало поворотным моментом кампании.