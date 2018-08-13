ФБР уволило собиравшегося помешать избранию Трампа агента

Руководство ФБР уволило агента Питера Стрзока, который планировал помешать избранию Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщил его адвокат Айтан Гольман, передает The Washington Post.

«Это решение должно вызывать глубокую тревогу у всех американцев», — заявил юрист.

Он также обвинил руководство ФБР в «подчинении оказываемому давлению». По мнению Гольмана, решение об увольнении «не было основано на честной и независимой проверке фактов».

Отмечается, что ФБР уволило Стрзока, критиковавшего Трампа в личной переписке, за «нарушение правил бюро».

В июне этого года Минюст США опубликовал доклад генерального инспектора Майкла Хоровица, упоминавшего о переписке Стрзока с любовницей Лизой Пейдж, занимавшей в ФБР должность юриста. В одном из сообщений она спросила возлюбленного, действительно ли Трамп станет президентом. На что он ответил: «Нет, мы его остановим».

Хоровиц посчитал это «готовностью принять официальные меры». Впоследствии Стрзок извинился за эти сообщения, отметив, что они отражали его личную позицию, которая не влияла на работу.

Он участвовал в расследовании об использовании Хиллари Клинтон, бывшим госсекретарем США и кандидатом в президенты, частного почтового сервера, а также о вмешательстве России в американские выборы.

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