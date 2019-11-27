США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США.

В Административно-бюджетном управлении США заявили, что и впредь будут использовать свои полномочия, чтобы средства налогоплательщиков расходовались в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом.

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По данным телеканала, за неделю до разговора Трампа и Зеленского стало известно, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы назвали это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году.

В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, расходуются ли выделенные средства в интересах Вашингтона или разворовываются. Он также выразил неудовольствие тем, что страны ЕС не поставляют украинцам оружие. В октябре американский лидер разморозил военную помощь Украине и сообщил, что сделал это только по просьбе сенатора Роба Портмана.

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