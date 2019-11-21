Трамп написал фамилию Зеленского с двумя ошибками

Президент США Дональд Трамп в личных записях не смог правильно написать фамилию украинского президента. Фотографию заметок американского лидера опубликовали у себя в Twitter Getty Images News.

«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу "услуги за услугу". Сказать Зеленскому сделать правильную вещь. Это последнее слово президента США», — говорится в сфотографированных журналистом записках, сделанных маркером в блокноте. При этом фамилия президента Украины написана как «Zellinsky», в то время как правильное написание ее на английском — Zelensky.

Эти заметки были у президента с собой во время разговора с журналистами, состоявшегося перед отлетом в штат Техас. Записанные им реплики посвящены скандалу, связанному с Украиной — демократы хотят сместить Трампа с должности из-за того, что он якобы давил на Зеленского, требуя в обмен на предоставление военной помощи расследовать деятельность на Украине сына его политического противника Джо Байдена.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора двух президентов. В нем Трамп хвалит представительниц Украины на конкурсе «Мисс Вселенная», которым он раньше владел, и отвечает смехом и похвалой на обещание Зеленского подучить английский ради их будущей встречи.

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