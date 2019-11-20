Комики подняли Зеленского на смех за любовь к пятой точке Трампа

Видео: The Daily Show with Trevor Noah / YouTube

Ведущие американских вечерних развлекательных шоу высмеяли выражение посла США в ЕС Гордона Сондленда о том, что президент Украины Владимир Зеленский неравнодушен к пятой точке президента США Дональда Трампа. Внимание этому в своих эфирах уделили Стивен Кольбер (Steven Colbert), Тревор Ноа (Trevor Noah) и Джон Оливер (John Oliver).

17 ноября телеканал CNN сообщил о получении текста показаний сотрудника посольства США на Украине Дэвида Холмса. По его словам, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд говорил Трампу о том, что украинский лидер Владимир Зеленский «любит его задницу» («loves your ass»)

«Ох, а кто не любит? Джимми, дай взглянуть на эту красоту», — сказал Кольбер в эфире передачи The Late Show, после чего на экран вывели задний план Трампа во время игры в теннис. Ведущий иронично заметил, что зад американского лидера похож на «два окорока, упакованных в медицинскую перчатку» или «скатерть, наполненную рисовым пудингом».

Ведущий The Daily Show Тревор Ноа хихикнул в ответ на слова Сондленда про симпатию Зеленского к пятой точке Трампа. «Ладно. Пару дней назад на Fox News говорили, что импичмент [в отношении Трампа] недостаточно сексуален, теперь же у нас вполне себе заигрывания с задницей», — отметил комик. По словам ведущего, все это время считалось, что Трамп давил на Украину отправкой военной помощи, но «на самом деле давил он своим задом».

В эфире Last Week Tonight ведущий Джон Оливер пошутил, что понимает чувства Зеленского, ведь Трамп — «просто огонь» и «стройный как трактор». «Не говорю, что он успешный президент, но довольно пышный», — добавил комик.

Американская палата представителей начала процедуру импичмента президента США. Поводом для разбирательств стал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся в июле 2019 года.

В октябре другой американский телеведущий Джимми Киммел назвал Зеленского новой Моникой Левински. Таким образом он сравнил ситуацию, в которой оказался Трамп, с положением 42-го президента США Билла Клинтона. Последний отрицал наличие сексуальных отношений с Левински, за что был обвинен в лжесвидетельстве. Позднее в отношении него также запустили процедуру импичмента.

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