Двойник Зеленского задал вопрос Зеленскому

В эфир программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ пригласили Умида Исабоева, который внешне похож на президента Украины Владимира Зеленского.

Ведущий спросил у мужчины, какой вопрос он задал бы украинскому лидеру при встрече. Исабоев сказал: «Почему вы так на меня похожи?»

Двойник Зеленского рассказал, что узнал о сходстве с главой государства после того, как тот стал президентом. По словам Исабоева, прохожие стали часто просить его сделать совместное фото.

Программа вышла в эфир 26 октября. Оказалось, что в этот день Исабоев отмечает день рождения. Ведущий поздравил его и пожелал такого же карьерного роста, как у Зеленского.

Ранее Исабоева приглашали в эфир программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Мужчина рассказал, что родом из Узбекистана, а в России работает автомаляром. Он выразил готовность подменять Зеленского на съемках, потому что у украинского лидера уже нет времени.

Еще в августе в соцсетях и украинских СМИ уроженец Узбекистана стал известен как московский двойник президента Украины. Как сообщает УНИАН, фотографии из московского метро с Исабоевым, напоминающим Зеленского, впервые опубликовал киевлянин Дмитрий Коваленко на странице в Facebook.

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