В Москве обнаружили двойника Зеленского

В эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» показали мужчину, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Двойника политика нашли в Москве.

Мужчину зовут Умид Исабаев, он родом из Узбекистана, а в России работает автомаляром. По его словам, он заметил сходство с Зеленским после просмотра сериала «Слуга народа». «Говорят, что одно лицо», — добавил двойник.

По словам Исабаева, он смог бы появляться вместо украинского лидера на съемках. «Владимира Зеленского подменить на съемках я всегда готов, потому что у него уже нет времени. В кино сниматься готов, в любой роли, кроме той, где надо кушать мясо свинины», — подчеркнул он.

Маляр также заключил, что у него есть не только внешнее сходство с Зеленским. «Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от [актера] Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане», — заключил Исабаев.

Еще в августе в соцсетях и украинских СМИ уроженец Узбекистана стал известен как московский двойник президента Украины. Как сообщает УНИАН, фотографии из московского метро с Исабаевым, напоминающим Зеленского, впервые опубликовал киевлянин Дмитрий Коваленко на странице в Facebook.

Сам президент Украины почти не общается с российскими журналистами. Во время пресс-конференции 10 октября Зеленский объяснил, что у него нет времени отвечать СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины», вне зависимости от того, из какой они страны. Намерение ведущей «60 минут» Ольги Скабеевой приехать на Украину он назвал «опасным». Она поблагодарила украинского лидера за внимание к передаче и выразила готовность к общению.

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