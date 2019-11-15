Трамп посмеялся над обещанием Зеленского подучить английский язык

Президент США Дональд Трамп в апрельском разговоре с Владимиром Зеленским, в то время избранным президентом Украины, отреагировал смехом на слова собеседника о том, что он попрактикуется в английском языке и сможет говорить с ним без переводчика. Полный текст выложенного Белым домом разговора двух политиков опубликовал у себя в Twitter журналист Эндрю Дезидерио.

«Мне сложно говорить, но я буду практиковать свой английский, и мы с вами проведем встречу на английском», — говорит Зеленский Трампу. Тот смеется, а затем говорит: «Как прекрасно это слышать! Очень хорошо. Я бы не смог сделать того же на вашем языке. Я впечатлен».

Этот разговор — первый телефонный контакт Трампа и Зеленского, состоявшийся сразу после того, как украинский политик одержал победу на президентских выборах. Никакие политические вопросы в нем не затрагиваются.

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В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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