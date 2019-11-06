Трамп пообещал Зеленскому «непоколебимую поддержку»

Президент США Дональд Трамп в поздравительном письме украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по поводу его инаугурации пообещал ему безоговорочную поддержку Соединенных Штатов. Скан письма опубликовало издание The Daily Beast.

«Успех Украины — пример триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима», — говорится в письме, написанном и отправленном в мае этого года.

В нем же Трамп отмечает «прочное партнерство» его страны с Украиной и совместное видение страны как «стабильного, процветающего демократического государства, интегрированного в евроатлантическое сообщество».

Американский лидер заверяет украинского, что «американский народ настроен помогать Украине реализовывать ее огромный потенциал», и заключает послание приглашением в Белый дом в Вашингтоне.

Как указывает издание, такое расположение Трампа к Украине «не продлилось долго»: уже в течение следующих месяцев, по заявлению ряда чиновников, президент США оказал давление на Зеленского с целью уличить в незаконных деяниях на украинской территории своего политического соперника Джо Байдена.

The Washington Post 3 ноября опубликовала информацию, предоставленную неназванными сотрудниками администрации Трампа: они рассказали, что американский лидер «испытывает ненависть к Украине», считает страну «полностью коррумпированной», а ее территорию — частью России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



