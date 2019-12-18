Названа дата голосования по импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа. Ее слова приводит РИА Новости.

Дебаты пройдут в среду, 18 декабря, заявила Пелоси.

По ее словам, осуществится «одно из самых важных полномочий, предоставленных конституцией». Она заявила, что Палата представителей проголосует по утверждению двух статей импичмента Трампа.

9 октября Пелоси заявила, что отказ Белого дома от участия в процедуре импичмента Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию и предательство демократии. До этого Белый дом направил в Палату представителей Конгресса США письмо, в котором было сказано, что расследование, ставшее поводом для начала процедуры импичмента, не имеет никаких законных оснований.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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