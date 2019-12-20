Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что представители Демократической партии США не дали ему должного судебного процесса в Палате представителей, а также не предоставили юристов и свидетелей. «Теперь они хотят сказать Сенату, как провести их суд», — отметил он.

Американский лидер подчеркнул, что у его обвинителей нет и никогда не появится никаких доказательств его вины, а также потребовал немедленно начать судебный процесс в Сенате.

Ранее в четверг палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью. За это решение выступили 230 законодателей, против — 197. Трамп считает, что таким способом представители Демократической партии пытаются отменить результаты президентских выборов.

Теперь вопрос об импичменте будет решаться в сенате. Трамп может потерять свой пост, если за это проголосуют две трети членов верхней палаты парламента, где большинство мест принадлежит Республиканской партии.

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