Глава МИД Украины отказался верить в роль Киева в импичменте Трампа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отказывается верить словам предпринимателя Льва Парнаса о контактах между Вашингтоном и Киевом, послуживших поводом для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«Честно говоря, я никогда не разговаривал с этим человеком и не верю ни единому его слову», — подчеркнул Пристайко, отметив, что лично не знаком с Парнасом. При этом глава МИД Украины отметил, что устал от вопросов о роли Киеве в импичменте.

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Пристайко добавил, что финансовая и военная помощь Украине со стороны США регулярно пересматривалась как минимум дважды в год на протяжении нескольких лет. «Иногда ее урезают, иногда повышают, что мы наблюдаем сейчас», — сказал украинский дипломат.

Он напомнил, что украинские власти «счастливы иметь поддержку» обеих американских партий, Демократической и Республиканской, и будут рады дальше получать ее.

Ранее Парнас, партнер адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, заявил, что основным условием возобновления помощи Украине было начало расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена. При этом он отметил, что Трамп угрожал лишить Киев не только военной помощи, но и остального финансирования.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

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