Раскрыты подробности ультиматума Трампа Зеленскому

Лев Парнас, партнер адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, раскрыл подробности ультиматума американских властей украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью MSNBC.

По словам Парнаса, Трамп угрожал лишить Украину не только военной помощи, но и остального финансирования. Именно для того чтобы показать серьезность ультиматума, Трамп запретил вице-президенту Майку Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского.

Парнас также заявил, что основным условием возобновления помощи Украине было начало расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

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