В российском МИД раскритиковали решение США по «сделке века»

США должны были проконсультироваться с Палестиной во время разработки «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
По его мнению, Вашингтон не учел интересы одной из заинтересованных в разрешении конфликта сторон. «Не они [США] должны принимать решения. Они предлагают инициативу израильскому руководству (...), но не проконсультировались с палестинским», — отметил Богданов. Он также раскритиковал американцев за то, что те не стали советоваться с Москвой.
Ранее террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) заявила о планах сделать Израиль главной целью своих атак в ответ на «сделку века». Палестинская сторона отказалась обсуждать детали договора с Вашингтоном, посчитав его неправомерным.
28 января стало известно, что «сделка века» предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир. Речь идет о большей части Западного берега реки Иордан. Такая поправка будет означать, что мировой общественности и Палестине придется признать оккупацию района легитимной.
В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.