В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о неполном соответствии ряда положений «сделки века» резолюциям Совбеза ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Песков не уточнил, какие именно резолюции нарушает мирный план американского президента Дональда Трампа, однако, по его словам, эти нарушения видны невооруженным глазом.

Он добавил, что реакция Палестины на «сделку века» заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана.

28 января Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения «сделки века». США предложили неразрывно связать тоннелем территорию Палестины, состоящую из сектора Газа и Западного берега, столицей же арабского государства признать часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, пригород Абу-Дис). При этом Трамп назвал Иерусалим неделимой столицей Израиля и сообщил о намерении признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса Трамп потребовал от властей Палестины демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки движения ХАМАС. США предлагают направить 50 миллиардов долларов в качестве инвестиций, в том числе на создание рабочих мест для палестинцев и компенсации за утраченное жилье.

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