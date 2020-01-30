Нетаньяху захотел услышать мнение Путина о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы выслушать его мнение о «сделке века» — предложении американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава еврейского государства сообщил, что Израиль провел переговоры с американскими партнерами, и пообещал Путину рассказать о встрече с Трампом первому из мировых лидеров. «У нас сегодня новая возможность, хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение [о том], как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования», — сказал Нетаньяху.

В рамках «сделки века» Трамп предложил признать Израиль и Палестину двумя отдельными государствами. Согласно карте, которую показал американский президент, Иерусалим должен остаться израильской столицей, а Восточный Иерусалим — палестинской.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!