Президент США Дональд Трамп показал предлагаемые «сделкой века» границы Палестины и Израиля. Соответствующую карту он опубликовал в Twitter-аккаунте.

«Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях восточного Иерусалима», — говорится в публикации.

«Сделкой века» предлагается соединить Палестину двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию и добавить к палестинскому сектору Газа два крупных района вдоль границы Египта. Также, согласно опубликованной карте, сирийские Голаны являются территорией Израиля.

Ранее 28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия прокомментировали Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Трамп отметил, что Израиль согласился с условиями «сделки века», в результате чего делает большой шаг к миру с палестинцами. Иерусалим, согласно озвученным условиям, должен оставаться неделимой столицей Израиля. Предполагается, что этот план должен положить конец палестино-израильскому конфликту.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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