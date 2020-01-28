США раскрыли «сделку века» между Израилем и Палестиной

США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия раскрыли американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Трамп отметил, что Израиль согласился с условиями «сделки века», в результате чего делает большой шаг к миру с палестинцами. Иерусалим, согласно озвученным условиям, должен оставаться неделимой столицей Израиля. «Ни один палестинец или израильтянин не будет переселен из своего дома», — отметил американский лидер. Он добавил, что предложенный план оставляет в победителях обе стороны.

Президент США также отметил, что хочет помочь палестинцам обрести свое государство, которое фактически увеличится в два раза. По его словам, предложенный план может стать последним шансом для этого. Кроме того, Трамп акцентировал внимание на улучшении экономических условий для палестинцев в случае согласия заключить сделку.

Предполагается, что план должен положить конец палестино-израильскому конфликту.

Материалы по теме Попутали берега Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая

Известно, что Палестина выступает против этого плана, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов. Россия также раскритиковала позицию США, которые не стали советоваться с палестинской стороной.

В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



