Палестинцы призвали всех арабов противостоять «сделке века»

Палестина призвала всех членов Лиги арабских государств (ЛАГ) провести экстренную встречу из-за предстоящей публикации «сделки века» американской стороной. Об этом сообщает посол Палестины в Каире Дияб аль-Люх, передает агентство Wafa.

По его словам, цель встречи — противостоять плану по урегулированию палестино-израильского конфликта. «Она пройдет в очень важное время, которое требует единой арабской позиции», — отметил посол.

Палестинское руководство попросило послов арабских и мусульманских стран не участвовать в церемонии объявления сделки века, передает РИА Новости. Она должна состояться во вторник 28 января. Власти Палестины также призвали жителей страны к протестам.

«Сделка века», детали которой вскоре планирует раскрыть президент США Дональд Трамп, предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир. Речь идет о территории Западного берега реки Иордан. Если договор подпишут, мировой общественности и Палестине придется признать оккупацию района легитимной. Россия раскритиковала позицию США, которые не стали советоваться с палестинской стороной.

В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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