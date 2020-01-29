Лидер Палестины оценил «сделку века» словами «Иерусалим не продается»

Глава Палестины Махмуд Аббас оценил предложенную США сделку века словами «Иерусалим не продается». Об этом он заявил в эфире палестинского телевидения, передает ТАСС.

Аббас также назвал предложенную сделку заговором. «Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены государству Палестина со столицей в Иерусалиме», — подчеркнул он.

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По словам лидера, сделки и вероломные планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал. Он также обратился к жителям страны с призывом сплотиться и «отказаться от плана по ликвидации национального проекта».

Накануне, 28 января, президент США Дональд Трамп заявил, что «сделка века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной позволит палестинцам удвоить свою территорию. Сделка также предполагает создание столицы Палестины в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль должен будет заморозить строительство поселений на палестинских территориях на четыре года.

В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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