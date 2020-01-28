США пообещали увеличить палестинское государство с помощью «сделки века»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «сделка века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной позволит палестинцам удвоить свою территорию. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Трамп пообещал поспособствовать тому, чтобы территория палестинского государства была неразрывной. Сделка также предполагает размещение посольства США в Восточном Иерусалиме.

Ранее 28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия раскрыли американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп отметил, что Израиль согласился с условиями «сделки века», в результате чего делает большой шаг к миру с палестинцами. Иерусалим, согласно озвученным условиям, должен оставаться неделимой столицей Израиля.

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