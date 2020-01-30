Раскрыты детали «основательной беседы» Путина и Нетаньяху в Кремле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимиром Путиным провели «основательную беседу» о деталях «сделки века» по ближневосточному урегулированию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в израильской делегации.

По его словам, российский лидер и премьер еврейского государства обсудили на встрече в Кремле развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией. Также они говорили о влиянии «сделки века» на регион.

Нетаньяху приехал в Кремль в четверг со своей супругой Сарой в четверг, 30 января. Российский президент и премьер Израиля провели переговоры с участием делегаций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!