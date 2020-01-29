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Путин помиловал осужденную за гашиш израильтянку

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за хранение и контрабанду гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Об освобождении 25-летней гражданки еврейского государства российского лидера просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.

Как писала газета The Times of Israel, возможно, Иссахар будет освобождена во время визита Биньямина Нетаньяху в Москву, куда он, как ожидается, отправится прямиком из Вашингтона после переговоров с президентом США Дональдом Трампом по плану ближневосточного урегулирования. Нетаньяху, Ривлин и мать Иссахар ранее обсуждали с Путиным возможность помилования израильтянки. Встреча израильского премьера с российским лидером запланирована на 30 января, говорили в Кремле.

Неофициальные источники в Израиле сообщали, что Москва добивалась обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, однако в ноябре израильская сторона экстрадировала его в США. Впоследствии израильский портал Maariv написал, что взамен на помилование девушки Россия получит Александровское подворье в Иерусалиме.

В октябре прошлого года 25-летняя Иссахар была приговорена судом в Подмосковье к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Она летела из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве и была задержана в транзитной зоне Шереметьево после того, как в ее багаже, к которому у Иссахар не было доступа, нашли 9,6 грамма гашиша.

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Предыстория: В Израиле анонсировали помилование Иссахар Путиным
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