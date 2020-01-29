В Израиле анонсировали помилование Иссахар Путиным

Президент России Владимир Путин помилует гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по делу о контрабанде гашиша. Скорое освобождение девушки анонсировала газета The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.

«Освобождение было жестом президента Путина премьер-министру [Израиля Биньямину Нетаньяху]. Это не сделка с Россией», — сказал собеседник издания.

Прошение Иссахар о помиловании, поданное президенту 26 января, пока не удовлетворено, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Обращение одобрила подмосковная комиссия по помилованию, ее рекомендацию подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Последний этап процедуры — рассмотрение прошения главой государства.

Как писала газета The Times of Israel, возможно, Иссахар будет освобождена во время визита Нетаньяху в Москву, куда он, как ожидается, отправится прямиком из Вашингтона после переговоров с президентом США Дональдом Трампом по плану ближневосточного урегулирования. Нетаньяху, а также президент Израиля Реувен Ривлин ранее обсуждали с Путиным возможность помилования израильтянки.

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