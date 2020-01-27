Раскрыта процедура помилования осужденной за гашиш израильтянки

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла порядок процедуры помилования израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена, передает РИА Новости.

Ходатайство о помиловании пишется на имя президента России, документ подается через руководство колонии, где содержится осужденная, и регистрируется ее руководством. Иссахар отбывает наказание в ИК-1 в Дмитровском городском округе. В свою очередь, администрация колонии прилагает к ходатайству перевод документа на русский язык и характеристику из места отбывания наказания, где сказано, какой суд и когда осудил обратившегося с ходатайством, состав преступления и фактически отбытый срок, а также имеющиеся взыскания и поощрения.

В характеристике также должны быть перечислены состав семьи, состояние здоровья и рекомендации о возможном освобождении. Пакет документов будет направлен в управление Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области.

В УФСИН пакет проверяют на правильность оформления, а также убеждаются, что предоставлены все необходимые документы. Его регистрируют и направляют с сопроводительным письмом в региональную комиссию по вопросам помилования на территории Подмосковья. После заключения акта помилования проходит голосование в открытом режиме, после чего протокол и заключение отправляются губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Губернатор вносит представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного, прикладывает к нему заключение и протокол — все материалы проверят в управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан. После этого президент выносит решение о помиловании своим указом.

11 октября 2019 года гражданку Израиля приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. При задержании в аэропорту Шереметьево у нее нашли 9,6 грамма гашиша.

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